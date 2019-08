Elisabetta Canalis, abito cortissimo e scollatura profonda: quando alza le gambe succede quello che forse in tanti aspettavano

Elisabetta Canalis ha postato alcune storie Instagram in cui la si vede intenta a partecipare all’evento What do you want di Pandora. E’ lì con delle amiche: insieme si divertono, ridono e scherzano. Elisabetta indossa un abito da capogiro: corto ed anche molto scollato. Mentre è in macchina alza le gambe per portarle sul sediolino e lì il vestito comincia ad essere veramente troppo corto. Sì, e il post su Instagram comincia a ricevere ‘mi piace’ a bizzeffe, così come i commenti in cui si fanno apprezzamenti di ogni genere.

Elisabetta Canalis, evento Pandora: abito corto e scollato per lei

L’età è solo un dettaglio per donne come Elisabetta Canalis. Ricordiamo ancora i suoi stacchetti a Striscia la Notizia, quei calendari che hanno fatto innamorare tutti gli uomini del mondo e la love story con George Clooney. Adesso, Elisabetta è in perfetto equilibrio. Vive a Los Angeles ed è super impegnata con la sua nuova vita con il suo compagno e la sua splendida figlia. Parla due lingue come fossero entrambe le sue: l’inglese e l’italiano. Ne ha fatta di strada, Elisabetta, per arrivare in America. Ma, di tanto in tanto, non rinuncia a qualche scappatella in Sardegna per le vacanze.

In questo post è sul sediolino posteriore di un auto, mentre si recava all’evento di Pandora verso Downtown. E’ in compagnia di amiche. Anche se seduta, vuole probabilmente mostrare i tacchi che indossa, in abbinamento perfetto al colore dell’abito. Così, quando alza le gambe il vestito diventa esageratamente corto e si rischia di mostrare più del dovuto. Trucco perfetto, abbronzatura al punto giusto e tanti gioielli da mettere in mostra. Elisabetta Canalis si riconferma una delle donne più belle del mondo, anche adesso che la concorrenza diventa sempre più spietata.

