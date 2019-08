Andrea Dal Corso, arriva la dura frecciatina della sua ex fidanzata attraverso il suo profilo Innstagram: come reagirà Teresa?

La sua storia d’amore con la tronista Teresa Langella prosegue a gonfie vele. Nonostante l’inizio non è stato dei migliori, Andrea Dal Corso è oggi innamoratissimo dell’ex tronista di Uomini e Donne, dalla quale ormai è inseparabile. Ma c’è qualcuno che ha qualcosa da ridire sul bel veneziano. Si tratta di Martina Tognon, la sua ex fidanzata. Attraverso le sue Istagram stories, la modella e attrice ha lanciato una frecciatina molto pesante al suo ex. Scopriamo il motivo.

Potrebbe interessarti anche:

Andrea Dal Corso, la sua ex fidanzata lo attacca su Instagram: il motivo

Continua alla grande la relazione tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella. La coppia è nata all’interno dello studio di Uomini e Donne. E nonostante il ‘no’ rifilato all’inizio alla napoletana dal suo corteggiatore, tra i due oggi è vero amore. Andrea si è fatto perdonare alla grande dalla sua Teresa: i due appaiono più felici e innamorati che mai. Ma non tutti hanno buone parole per lui. Sicuramente, non la sua ex fidanzata Martina Tognon. La modella ha espresso alcune opinioni sul suo ex e non ha usato proprio parole dolci. Il tutto è nato da un suo commento sulla rottura tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi. La Tognon critica il programma, chi vi partecipa e i fan che fanno crescere la popolarità di queste persone che definisce ‘inutili’. A questo punto, c’è chi le ricorda che è stata fidanzata con Andrea Dal Corso. Ecco la sua risposta:

Martina rivela che Andrea scherniva il mondo della tv prima di partecipare a Uomini e Donne e Temptation Island. E sottolinea come la loro storia sia terminata mesi prima che lui entrasse a far parte di questo mondo. Parole no proprio belle quelle della sua ex… Andrea replicherà? Ma soprattutto, Teresa interverrà in difesa del suo amore? Attendiamo nuovi sviluppi!