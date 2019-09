Manuel Galiano, la rivelazione fa sognare i fan: possibile ritorno a Uomini e Donne. La risposta dell’ex tronista apre a nuovi scenari

Botta e risposta che apre ad un possibile ritorno in tv, quello tra un volto noto di Uomini e Donne e suoi fan. Poche ore fa Manuel Galiano ha concesso qualche risposta ai suoi fan, focalizzandosi su alcune domande in particolare. L’attenzione è ricaduta sulla possibilità di tornare a partecipare alla trasmissione di Maria De Filippi, che l’ha visto protagonista da tronista la scorsa stagione, ma indossando panni diversi. Vediamo cosa ha rivelato a sorpresa.

Manuel Galiano, una nuova possibilità fa sognare i fan: ritorno a Uomini e Donne?

Sta per iniziare una nuova stagione di Uomini e Donne e dopo l’uscita dei nomi dei nuovi tronisti, un vecchio volto noto apre la strada ad un possibile ritorno. Stiamo parlando di Manuel Galiano, tronista che lo scorso anno ha lasciato il programma con Giulia Cavaglià. La loro storia d’amore è stata tra le più brevi che si ricordano e diverse vicende hanno coinvolto i due, mettendoli più volte al centro dell’attenzione. Dopo la doppia intervista alla redazione per chiarire le dinamiche della fine del loro rapporto, Manuel fa sapere che potrebbe tornare in trasmissione. La domanda di un fan è specifica e mette Manuel davanti alla possibilità di tornare in tv per corteggiare qualcuno; la risposta non ha tardato ad arrivare e Manuel non ha escluso la possibilità. Qualora ci fosse qualche ragazza che davvero potrebbe interessargli, non sarebbe un problema tornare da Maria e scendere le scale in veste di corteggiatore. Che sia un indizio? Lo scopriremo, non ci resta che attendere l’inizio della nuova stagione.

