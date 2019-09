Festival di Venezia 2019, anche Cecilia Rodriguez è stata una delle invitate: l’argentina è stata duramente presa di mira per il suo look.

In questi giorni, si sta tenendo a Venezia il Festival del Cinema. Ne abbiamo parlato proprio recentemente proprio in merito ai numerosi Vip che vi hanno preso parte. Da Giulia De Lellis a Chiara Ferragni e tanti altri ancora. Insomma, tutti personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo. Proprio per questo motivo, non poteva affatto mancare, quindi, Cecilia Rodríguez. Ebbene si. La sorella di Belen, insieme al suo compagno Ignazio Moser, ha avuto la possibilità di sfilare sul red carpet più che bella che mai. Ma ecco che, pochissime ore fa, la modella argentina è stata duramente presa di mira per il look scelto per l’evento. Alcuni utenti Instagram, infatti, l’hanno subissata di commenti negativi proprio per questo motivo. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

Cecilia Rodríguez, il suo look per il Festival di Venezia non è piaciuta: piovono critiche social

il Festival del Cinema di Venezia è una delle rappresentazioni più importanti a cui si possa mai partecipare. Proprio per questo motivo, tutti i Vip che vi hanno preso parte in questi giorni, avendo la possibilità di sfilare sul famoso e tanto agognato red carpet, hanno sfoggiato dei look davvero fantastici. Lo ha fatto, ovviamente, anche Cecilia Rodríguez. La giovane sorella di Belen, infatti, per l’importante occasione ha scelto un look davvero sorprendente. Che, poche ore fa, ha voluto condividere nuovamente su Instagram. Peccato che, in un batter baleno, il post in questione è stata letteralmente preso di mira dai suoi ‘haters’. Il motivo? Le è stata abbondantemente criticato il look. Ma procediamo con ordine. Cerchiamo di capire, innanzitutto, come la giovane Rodríguez ha deciso di sfilare:

Beh, incantevole! Con un lungo vestito nero scintillante, capelli sciolti e trucco davvero sobrio, Cecilia è riuscita ad incantare tutti. O, perlomeno, una buon parte. Perché, come dicevamo precedentemente, ci sono stati alcuni suoi sostenitori che non hanno affatto apprezzato il suo look. E non solo. A voi, invece, è piaciuta?

