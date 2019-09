Fedez, brutta disavventura per lui a Venezia: sfila sul red carpet…ma qualcosa va storto per il rapper. Scopriamo cosa è successo.

È stato uno degli ospiti più attesi al Festival del Cinema di Venezia. Sì perché Fedez ha accompagnato sua moglie Chiara Ferragni alla presentazione del docu-film sulla vita dell’influencer. Una coppia chiacchieratissima, che anche a Venezia non è passata di certo inosservata. Ma nonostante le emozioni della serata, non è filato proprio tutto liscio per il rapper e la sua bella moglie. Se Chiara è stata vittima di un ‘incidente hot’ sul red carpet, un’altra brutta avventura ha colpito Fedez. Colpa di un accessorio che ha dimenticato di indossare…Siete curiosi? Vediamo cosa è successo.

Potrebbe interessarti anche:

Fedez, brutta disavventura per lui a Venezia: sfila sul red carpet…ma senza calzini!

Anche Fedez ha sfilato sul famoso tappeto rosso di Venezia. Sì, ma senza calzini. Il rapper ha indossato le sue scarpe nere senza fantasmini. Il risultato è stato ‘tragico’. È lo stesso cantante a riportare tutto sul suo profilo Instagram. Guardate un po’:

Un vero e proprio bollettino di guerra! Fedez si è letteralmente ‘distrutto’ i piedi, scegliendo di non indossare i calzini. A nulla è servito mettere i cerotti durante la serata…Ma qualcuno ha immortalato il simpatico momento:

Insomma, una serata che Fedez ricorderà a lungo.. e anche i suoi poveri piedi!