Chiara Ferragni e Fedez in vacanza a Portofino: la ‘terribile gaffe’ di lui durante una story su Instagram, è successo all’improvviso.

Chiara Ferragni e Fedez trovano sempre il modo di far parlare di sé. La coppia è a Portofino per festeggiare il primo anniversario di matrimonio. Vacanza extra lusso per i genitori del piccolo Leone, che come sempre non sono immuni alle critiche. I due però sono anche molto amati e in tanti li seguono con ammirazione. Proprio durante una story in cui ringraziava i fan per i tanti biglietti già acquistati per il documentario sulla sua vita, Chiara ha dovuto interrompersi bruscamente per una terribile gaffe del marito: ecco cos’è successo.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni, Fedez interrompe la story con una terribile gaffe: l’imbarazzo è palpabile

Chiara Ferragni non manca mai di aggiornare i fan sui suoi spostamenti e sui progetti che la attendono. Uno dei più importanti al momento è il documentario ‘Chiara Ferragni – Unposted’, che sarà presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 17, 18 e 19 settembre. Un documentario che racconta la vita e la carriera della giovane imprenditrice, che è ormai tra le prime nel mondo. In tantissimi hanno già acquistato i biglietti per il film, vista la disponibilità limitata a soli tre giorni.

Dopo una serata romantica di coppia con Fedez, Chiara Ferragni ha fatto una story direttamente dal letto della sua camera d’albergo di Portofino proprio per ringraziare tutti coloro che hanno già acquistato in massa i biglietti per il suo documentario. Ma mentre si rivolgeva ai fan, è stata costretta a interrompere il suo discorso bruscamente, per una ‘gaffe’ del marito, che si è lasciato andare a un momento di ‘meteorismo intestinale’, facendo non poco rumore! Immediata è scattata la risata imbarazzata di Chiara, che lo ha amorevolmente ripreso, chiedendogli di smetterla, tra le risate fragorose di lui, che ha tentato invano di attribuirle la colpa di quel ‘rumore’. Un momento imbarazzante, ma allo stesso tempo molto divertente, che i due hanno scelto di pubblicare, nonostante tutto.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI