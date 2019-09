Giulia De Lellis ha risposto alle domande dei fan attraverso le storie Instagram, facendo chiarezza su alcuni punti del suo libro: ‘Lui sapeva tutto, io sono corretta’.

Giulia De Lellis è uno dei personaggi del momento, c’è poco da dire. Dopo Uomini e Donne è diventata una vera e propria influencer di successo, con oltre 4 milioni di followers su Instagram e una carriera sempre più costellata di successi in vari ambiti. Ideatrice di alcune linee di costumi e intimo, attrice per una fiction che presto andrà sul web, testimonial di alcuni importanti brand, e da poco anche scrittrice. Sta per uscire infatti il primo libro di Giulia De Lellis, dal titolo ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, un racconto autobiografico, che racconta della rottura con Andrea Damante e della sua rinascita dopo questa sofferenza. Su Instagram Giulia ha fatto chiarezza su alcune questioni che riguardano il libro.

Giulia De Lellis fa chiarezza su una questione che riguarda il suo libro: c’entra Andrea Damante

Giulia De Lellis sta per presentare al pubblico il suo primo libro, un racconto autobiografico scritto a 4 mani con l’autrice Stella Pulpo. Il libro, che racconta la fine dell’amore con Andrea Damante dovuto ai tradimenti di lui, uscirà tra pochi giorni, ma sono già virali le prime anticipazioni diffuse proprio da Giulia, che stanno anche facendo discutere. In molti, infatti, si sono chiesti quale potrà essere la reazione di Andrea Damante quando scoprirà che nel libro sono raccontate le sue vicende personali con Giulia.

La risposta è arrivata direttamente dall’influencer nelle sue storie Instagram. Durante un viaggio in treno, infatti, Giulia ha voluto fare chiarezza su alcuni punti che riguardano il suo libro, tra cui anche questo. ‘Appena ho deciso di scriverlo ho avvisato chi di dovere. Lui sa tutto fin dall’inizio’. La De Lellis non nomina esplicitamente Damante, ma è chiaro che si riferisca a lui, visto che il libro parla della loro storia: ‘Io sono una persona corretta’, conclude.

