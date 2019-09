Poche ore fa, Valentina Vignali ha fatto uno splendido annuncio su Instagram: ecco la clamorosa novità della giovane cestista.

È tempo di una clamorosa novità per Valentina Vignali. Pochissime ore fa, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello ha dato uno splendido annuncio ai suoi sostenitori. Ormai è noto a tutti. Valentina è una nota ed affermata cestista. Ma, oltre a questo lavoro, è anche un’influencer. Sul suo canale Instagram, infatti, ci sono numerose foto di sponsorizzazioni e quant’altro. Nelle ultime ore, però, la Vignali ha fatto sapere di un suo nuovo progetto lavorativo. A cui, stando a quanto dichiarato, sta lavorando da più di un anno. Di che cosa parla? Scopriamolo nel minimo dettaglio.

Valentina Vignali, incredibile novità in arrivo: l’annuncio su Instagram

È sempre molto attiva sui social, Valentina Vignali. Da quando è terminato il suo percorso al Grande Fratello, il suo successo è aumentato sempre di più. Così come anche il numero dei suoi followers. Pensate, sono circa 2 milioni di persone che seguono costantemente Valentina. E non si perdono alcun aggiornamento su di lei. È proprio per questo motivo che si può ben capire la loro reazione quando, poche ore fa, la Vignali ha dato uno splendido annuncio su Instagram. Tramite, infatti, alcune IG Stories, l’ex concorrente del Grande Fratello ha annunciato, infatti, una clamorosa novità. Di cosa parliamo? Beh, sembra che la bella Valentina sia l’autrice di un libro. Ebbene si. Dopo Valentina Dallari e Giulia De Lellis, anche la bella cestista è stata autrice di uno tutto suo. Si chiamerà “Forti come noi” il libro della Vignali. Ed uscirà in tutte le librerie dal 24 settembre. Su cosa verterà? Beh, ovviamente, racconterà tutta la sua vita. Della sua infanzia, naturalmente, alcuni aneddoti che hanno caratterizzato la sua esistenza e, senza alcun dubbio, della sua malattia.

