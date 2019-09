Una coppia di Temptation Island Vip è stata sostituita: clamoroso colpo di scena, a rivelarlo è Maria De Filippi, ecco cosa è accaduto.

Lunedì 9 settembre 2019 inizierà la seconda edizione di Temptation Island Vip. Finalmente, potremo conoscere tutte le sei coppie in gioco. E scoprire, soprattutto, cosa accade nel villaggio dell’Is Morus Relais. C’è molta euforia per questo debutto, ammettiamolo. Anche perché, date le anticipazioni di questi giorni, sembra che nella prima puntata accadrà davvero di tutto. Ma, a proposito di anticipazioni, Maria De Filippi, nel corso della seconda registrazione del trono classico di Uomini e Donne, ne ha dato un’altra davvero sconvolgente. Pensate, parliamo di un vero e proprio colpo di scena. Infatti, stando a quanto dichiarato dalla regina di Mediaset, una coppia sarebbe stata sostituita. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Una coppia di Temptation Island Vip è stata sostituita: la conferma di Maria De Filippi

Ancora deve iniziare la messa in onda di Temptation Island Vip, eppure sta già accadendo di tutto. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, sul profilo Instagram del programma, in questi giorni, sono state pubblicate delle anticipazioni davvero pazzesche su ciascuna coppia, ma, pochissime ore fa, Maria De Filippi ne ha svelato un’altra in anteprima. Nel corso della seconda puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, stando a quanto si legge del blog il VicolodelleNews, la moglie di Maurizio Costanzo avrebbe annunciato un vero e proprio colpo di scena avvenuto sull’isola delle tentazioni. Una coppia, infatti, sarebbe stata sostituita. Anzi, per meglio dire: è già andata via e, quindi, sostituita. Di chi parla, quindi? Ovviamente, per il momento è tutto ‘nascosto’. Anche se c’è chi crede che si parli di Serena Enardu e Pago. Ma chi, però, ha preso il loro posto? A rivelarlo è sempre lei: la regina di Mediaset. A mettere a dura prova i loro sentimenti, infatti, sono: Gabriel, il figlio di Pippo Franco, e la sua fidanzata.

