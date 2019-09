Damiano Coccia Er Faina Temptation Island: età, Instagram, che lavoro fa il concorrente più chiacchierato del reality delle tentazioni

Lunedì 9 settembre ritorna Temptation Island Vip con tantissime novità. Innanzitutto, a presentare il programma ci sarà Alessia Marcuzzi che sostuisce Simona Venture nel viaggio dei sentimenti delle sei coppie partecipanti. Il reality delle tentazioni avrà come protagonisti anche personaggi usciti fuori dal web, come Damiano Coccia detto Er Faina. Conosciamolo meglio.

Damiano Coccia Er Faina Temptation Island: età, Instagram, che lavoro fa

Damiano Coccia, meglio conosciuto sul web come Damiano Er Faina è nato a Roma nel 1988. Diventato popolare sui social con i suoi video di denuncia su fatti di cronaca, politica, personaggi famosi e programmi televisivi. La sua rabbia espressa nei video è spesso diventata virale e, oggi, è motivo di polemica che fa di Damiano Coccia uno dei concorrenti più chiacchierati di Temptation Island Vip.

Pare che Damiano abbia lasciato il lavoro da netturbino per conquistare la popolarità. Ma Er Faina non è ben visto dai telespettatori. Sui social infatti è stato ampiamente criticato perchè Damiano non ha mai parlato bene della trasmissione di Maria De Filippi e ha sempre denigrato i partecipanti.

Essendo uno youtuber, che ha 850 mila follower su Instagram, si è occupato spesso del programma, criticando senza mezzi termini nei suoi video. Gli attacchi più feroci sono arrivati al suo indirizzo da alcuni volti noti, come Taylor Mega e Francesco Chiofalo, che hanno espresso il loro malcontento nel portare un personaggio come Damiano su Canale 5.

Sul profilo Instagram di Damiano, che conta 850 mila followers, ci sono varie immagini divertenti e caricature, foto con personaggi dello spettacolo e foto con la sua fidanzata, Sharon Macri.

Polemiche a parte, l’obiettivo di Damiano Coccia è quello di rafforzare il rapporto con la fidanzata. Una ragazza di cui non sappiamo molto. Ha aperto il profilo Instagram solo prima della partenza per il villaggio delle tentazioni.

Le intenzioni che ha spinto la coppia a intraprendere questa avventura sono evidenti fin da subito dalla clip pubbicata sul profilo ufficiale di Temptation Island Vip. Perché hanno deciso di partecipare al programma? La risposta di Damiano: “Veniamo a Temptation Island perché è un programma che ho sempre ammirato ma ho criticato alcuni comportamenti dei partecipanti. Vogliamo dimostrare che se l’amore è vero, non può succedere niente”.

Riusciranno a superare tutti gli ostacoli e le tentazioni del programma? Staremo a vedere.

Visualizza questo post su Instagram Il Mio Miglior [email protected] ❤️ Un post condiviso da Damiano Er Faina (@damiano_er_faina) in data: 3 Giu 2019 alle ore 5:00 PDT