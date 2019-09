Francesco Chiofalo ha finalmente deciso di rompere il silenzio su Antonella Fiordelisi e i suoi presunti tradimenti: ‘Ecco tutta la verità su come sono andate le cose’.

Francesco Chiofalo sta tenendo banco nell’ultimo periodo nel mondo del gossip per la sua storia con Antonella Fiordelisi, finita qualche settimana fa dopo che lei ha scoperto alcuni suoi presunti tradimenti. Dall’annuncio della salernitana su Instagram, sul web ci sono stati attacchi continui a Chiofalo, con rivelazioni pesanti sul suo conto prima da parte della sua ex Selvaggia e poi anche dalla sua presunta amante, Aurora Ciorbi. Tutti i loro racconti hanno dipinto Francesco come un violento, bugiardo e arrivista, intenzionato solo ad esplodere nel mondo della tv. Ora l’ex protagonista di Temptation island non ci sta più e ha deciso di rompere il silenzio, raccontando su Instagram la sua verità.

Francesco Chiofalo rompe il silenzio: ‘Ecco tutta la verità, nessun tradimento ad Antonella’

Francesco Chiofalo ha deciso di rompere finalmente il silenzio sulla sua storia con Antonella Fiordelisi. Se ne sono dette tante sulla vicenda che ha visto coinvolti i due ex fidanzati, in particolare su Francesco, accusato di essere un bugiardo cronico, a tratti violento, interessato solo a fare carriera nella tv, tanto da aver inizialmente organizzato a tavolino il fidanzamento con Antonella. Questa notizia è stata categoricamente smentita da entrambi, ma ora Francesco ha deciso di dire tutta la verità sui suoi presunti tradimenti, e lo ha fatto tramite le storie Instagram.

‘Non volevo dire la mia finché non avessi prima incontrato Antonella, ma questa storia sta prendendo una piega che non mi piace, quindi ora parlo io’. Le sue parole erano attesissime, perché da tempo Francesco aveva annunciato di avere qualcosa da rivelare, ma non sembrava ancora pronto a farlo. ‘Non c’è stato nessun tradimento’, ha dichiarato Chiofalo, aggiungendo che in queste settimane è stata omessa una cosa fondamentale, che cambia completamente le carte in tavola. Di che si tratta? Purtroppo Francesco non lo ha ancora rivelato, ma ha promesso che a brevissimo svelerà tutto e metterà a tacere così tutti coloro che lo hanno dipinto come un ‘mostro’.

