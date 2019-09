Tu Si Que Vales: Quando inizia la stagione guidata da Belen Rodriguez che si riconferma alla conduzione del talent show in onda il sabato sera su Canale 5

Mediaset ha inserito Tu Si Que Vales nel palinsesto autunnale. Per cui, possiamo confermare il grande ritorno del talent che allieta il nostro sabato sera su Canale 5.

Anche questa stagione vedrà protagonisti Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Belen Rodriguez. La bella argentina recentemente ha condiviso varie Instagram stories che confermano le registrazioni delle puntate di Tu Si Que Vales. Nonostante, varie voci sulla sua presunta assenza, la Rodigruez ha messo tutti a tacere dimostrando di essere alla guida di Tu Si Que Vales anche quest’anno.

Una novità è l’assenza di Mara Venier. Ecco da chi sarà sostituita.

Tu Si Que Vales: Quando inizia la nuova stagione guidata da Belen Rodriguez

Per il momento non si conosce la data ufficiale di quando inizia Tu Si Que Vales. Probabilmente la prima puntata potrebbe andare in onda verso la fine di settembre o ad inizio ottobre. Confermati i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari. Mentre a rappresentare il popolo non sarà né Iva Zanicchi né Maria Venier, bensì l’attrice Sabrina Ferilli che ha già presenziato ad Amici accanto a Maria De Filippi.

Intanto attraverso l’account Instagram ufficiale del programma, la redazione ha invitato gli utenti ad iscriversi ai casting per eseguire i provini e mettere in mostra il proprio talento nei famosi studi Mediaset:

Visualizza questo post su Instagram Manca sempre meno alla nuova edizione di #TuSiQueVales e tu sei pronto a metterti in gioco e a dimostrare tutto il tuo talento? Iscriviti SUBITO ai casting su wittytv.it oppure LINK IN BIO Un post condiviso da @tusiquevales_it in data: 6 Set 2019 alle ore 3:34 PDT