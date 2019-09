Pochissime ore fa, la bella Taylor Mega si è lasciata andare ad un clamoroso retroscena sulla sua infanzia: ecco che cosa ha rivelato su Instagram.

In fondo, Instagram è anche questo. Non soltanto sponsorizzazioni e tanto altro ancora, ma anche una vera e propria ‘famiglia virtuale’. E lo sa bene Taylor Mega. Che, pochissime ore fa, si è lasciata andare alla confessione di un clamoroso retroscena riguardante la sua infanzia. In più occasioni, infatti, vi abbiamo parlato di quanto la bella influencer sia particolarmente legata ai suoi followers su Instagram. Ne sono davvero tantissimi, tra l’altro. Eppure, la bella influencer non perde mai occasione di potersi raccontare con loro. Poche ore fa, infatti, la giovane Mega ha svelato un clamoroso retroscena sulla sua infanzia. Ecco di che cosa parliamo.

Taylor Mega e la sua infanzia: il clamoroso retroscena

È solita interagire con i suoi sostenitori, Taylor Mega. Tramite alcune Instagram Stories e le classiche domande-risposte, la bella influencer è, spesso, protagonista di incredibili e sorprendenti rivelazioni. Così come quella riguardante la sua forma fisica o quella, tra l’altro giunta poche ore fa, riguardante la sua infanzia. È, infatti, in seguito ad una curiosità posta da uno dei suoi sostenitori che la bella influencer si lascia andare ad un sorprendente racconto inerente agli anni più belli della sua vita. Ecco di che cosa parliamo nello specifico.

“Sei sempre stata bella?”, recita la domanda che è stata posta, poche ore fa su Instagram, a Taylor Mega. Tuttavia, la risposta dell’influencer non è affatto tardata. E, tra l’altro, è stata più precisa che mai. “No. I miei genitori mi tagliavano sempre i capelli corti”, scrive Taylor. Dichiarando che quest’evento ‘traumatico’ le è servito per essere quella che tuttora è adesso. Ve lo sareste mai immaginato?

