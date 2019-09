Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno fatto un annuncio che fa emozionare i fan della coppia: ‘Ecco come si chiamerà’.

Belen Rodriguez e Stefano de Martino sono senza ombra di dubbio la coppia del momento. Da quando sono tornati insieme non fanno altro che proclamare il loro grande amore sui social e in tv. Le loro foto di coppia sbancano su Instagram e da mesi si rincorrono le voci sull’eventuale seconda gravidanza di Belen, ma su questo argomento i due non si sono pronunciati in maniera ufficiale, se non per confermare che il secondo figlio è uno dei loro desideri futuri. Ora le cose sembrano andare per il verso giusto e la coppia ha fatto un annuncio che ha fatto emozionare i fan: ecco cosa hanno fatto.

Potrebbe interessarti anche:

Belen rodriguez e Stefano, l’annuncio che rende felici i fan: ecco come si chiamerà

Belen Rodriguez e Stefano de Martino sono sempre più innamorati da quando hanno ricucito il loro matrimonio, che aveva vissuto un lungo periodo di separazione. Intesa, passione e sorrisi caratterizzano la loro storia d’amore, che i due amano condividere con i fan attraverso foto e video sui social. Uno degli ultimi annunci della coppia ha reso felici i followers, perché é una notizia tenera e romantica. Stefano e Belen hanno acquistato uno yacht lo scorso luglio e hanno scelto di chiamarlo Santiago, come il loro meaviglioso bambino.

Da luglio, insomma, ci sono due Santiago in ‘famiglia’, per la gioia di tutti. Il piccolo, che pochi giorni fa ha cominciato la prima elementare, è il grande amore di Stefano e Belen, ma anche delle loro rispettive famiglie. Un principino a tutti gli effetti, coccolato e amato da tutti i componenti della famiglia. Per questo i suoi genitori hanno pensato di fargli una sorpresa, dedicando a lui il nuovo acquisto, con il quale lo hanno portato in giro durante tutta l’estate.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI