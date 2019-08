Belen Rodriguez e Stefano De Martino ripresi in una posizione molto ‘particolare’: le storie Instagram in giardino diventano hot.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di sicuro la coppia del momento. Tutti i riflettori sono puntati sui due giovani, che da quando sono tornati insieme sono inseparabili. Non si contano le dediche al miele sui social, così come gli scatti che li ritraggono felici e innamorati, e che confermano la loro mai spenta passione e intesa. Una coppia d’oro, che ha anche intenzione di allargare la famiglia e regalare a Santiago un fratellino o una sorellina il prima possibile. Intanto, però, la famiglia ritrovata si gode le vacanze estive. Le ultime storie pubblicate da Belen su Instagram sono particolarmente ‘hot’, per una posizione ‘particolare’ in cui la coppia è stata ripresa.

Belen Rodriguez e Stefano, posizione ‘particolare’: Instagram si infiamma per la coppia

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre più uniti e innamorati. In questi ultimi giorni di agosto, la famiglia ritrovata è in Argentina, terra di origine della showgirl, per trascorrere qualche altro giorno di mare e spensieratezza. Le ultime storie Instagram di Belen hanno infiammato letteralmente i fan, perché lei e Stefano sono stati ripresi in una posizione molto ‘particolare’ mentre erano in giardino.

Le immagini sono equivoche in realtà, perché i due coniugi stanno semplicemente facendo una seduta di stretching in giardino, un allenamento per tenersi sempre in forma. Ognuno ha il proprio tappetino, come si vede da questo estratto, ma Stefano a un certo punto si è avvicinato alla moglie e l’ha aiutata a mantenere la posizione giusta per allenarsi al meglio, facendo così scatenare l’immaginazione di chi guarda il video. Ma non è finita, perché poco dopo anche Belen ha regalato un belvedere ai fan, mettendo il suo lato B esplosivo in favore di telecamera. Correte sul suo profilo a vedere il resto del video!

