Chiara Ferragni, incredibile botta e risposta con un follower su Instagram: la fashion blogger più famosa al mondo non le manda a dire.

Chiara Ferragni non smette mai di stupire. Periodo roseo per la fashion blogger più famosa al mondo. Dopo varie campagne pubblicitarie, il red carpet di Venezia e il lancio del suo documentario in tutte le sale cinematografiche italiane, la blogger cremonese non si ferma mai. Sui social è sempre più un’icona di stile da seguire considerato il suo potere mediatico. Naturalmente, tra milioni e milioni di followers si nascondono tantissimi haters che prendono di mira le foto dell’imprenditrice digitale, lasciando commenti non proprio carini. Ma Chiara Ferragni sa sempre come rispondere e non le manda a dire. Vediamo nel dettaglio cosa è successo con un follower.

Avere troppa popolarità, spesso, significa dover affrontare anche le critiche. E quelle rivolte a Chiara Ferragni non sono poche. La fashion blogger si ritrova continuamente a dover rispondere a numerosi attacchi social e commenti pungenti su suo figlio, sul suo stile di vita e talvolta anche sul suo aspetto fisico.

Dopo aver pubblicato una foto in costume è arrivato un commento di un follower che ha sottolineato il fatto che Chiara avesse un seno piccolo. Ma l’errore grammaticale ha reso memorabile il botta e risposta tra l’hater e la Ferragni:

Insomma, mai mettersi contro l’imprenditrice digitale più influente al mondo.