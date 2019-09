In queste ultime ore, Chiara Ferragni è ad Amalfi con la sua famiglia: è proprio qui che una sua fan le chiede una foto, ecco la reazione dell’influencer.

In attesa dell’uscita del suo docu-film in tutte le sale cinematografiche, Chiara Ferragni e la sua famiglia sono in procinto di godersi un po’ di sole e, soprattutto, di relax sulla costiera amalfitana. Da quanto si evince da alcune recenti foto pubblicate su Instagram, l’influencer è proprio ad Amalfi. È proprio qui che, durante una sua passeggiata, la giovane Ferragni viene fermata da una sua fan per una semplice foto ricordo. Lo si evince chiaramente dal commento che la ragazza in questione scrive sotto l’ultimo post della fashion blogger. Ecco, però, la reazione di Chiara a questa ‘particolare’ richiesta.

Potrebbe interessarti anche:

Chiara Ferragni: una foto le chiede una foto, ecco la sua reazione

Essere un personaggio pubblico, si sa, è anche questo. E lo sa bene Chiara Ferragni. Che, dato il suo successo, viene spesso fermata e riconosciuta dai suoi fan per strada per ottenere un autografo o anche una foto ricordo. È proprio questo, infatti, che le è capitato ad Amalfi poche ore fa. Perché, come dicevamo, è proprio qui che, in questi ultimi giorni, la fashion blogger si trova insieme alla sua famiglia. Era in giro per il paese quando la fashion blogger è stata fermata da una sua fan per una semplice foto. È questo, infatti, che si evince dal racconto che la ragazza in questione ha fatto su Instagram. Tuttavia, a catturare l’attenzione è la reazione che la giovane Ferragni ha avuto di fronte a tale richiesta. Ecco cosa è accaduto:

Insomma, Chiara Ferragni avrebbe declinato la richiesta della sua fan perché in compagnia di suo figlio. Tuttavia, la ragazza in questione non è rimasta affatto delusa dall’atteggiamento dell’influencer. Anzi, ha apprezzato ugualmente la gentilezza con cui Chiara ha risposto a tale richiesta.

Per ulteriori news su Chiara Ferragni –> clicca qui