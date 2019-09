Belen Rodriguez, altezza e peso: ecco le misure della showgirl argentina. È stata lei a rivelarlo su Instagram.

Di bellezze, sul nostro piccolo schermo, ne vediamo a migliaia. Ma lei, è una vera e propria icona di sensualità. Parliamo di Belen Rodriguez, l’argentina che ha rubato il cuore al napoletano Stefano De Martino. E non solo. Belen fa davvero impazzire tutti gli italiani. Merito della sua sensualità innata e, naturalmente, del suo fisico invidiabile. Ma sapete quanto è alta esattamente la showgirl? Ve lo sveliamo noi. È stata lei stessa a rivelare la sua altezza precisa.

Belen Rodriguez, altezza e peso: quanto è alta la showgirl? Ecco la sua risposta

Belen Rodriguez è una vera e propria bomba sexy. La bellissima showgirl argentina è una delle donne più desiderate del mondo dello spettacolo. E non è difficile immaginare il perché. Belen è davvero splendida: forme perfette e fisico da urlo. Il suo peso esatto non lo conosciamo, ma la Rodriguez è decisamente in forma. “Magrezza sana”, è così che un utente di Instagram ha commentato la sua ultima foto postata su Instagram. Ma per quanto riguarda l’altezza? Ebbene, a quello ci ha pensato proprio Belen. L’argentina ha rivelato la sua altezza esatta proprio sotto l’ultima foto di Instagram. Date un’occhiata:

Belen posta questa foto, ma ecco che un utente si lascia andare a un commento alquanto provocatorio. La Rodriguez risponde senza esitazioni:

Ebbene sì, al commento ironico di un followers, Belen risponde rivelando la sua altezza precisa: un metro e 75 centimetri. E voi, pensavate fosse più o meno alta di così?