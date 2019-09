Temptation Island Vip: Damiano Er Faina, falò di confronto con Sharon: la reazione inaspettata della ragazza quando Alessia le chiede di incontrare Damiano

Temptation Island Vip ritorna con una seconda puntata scoppiettante. Dopo la squalifica di Ciro Petrone e Federica Caputo, anche un’altra coppia è alla resa dei conti. Si tratta di Damiano Coccia Er Faina e Sharon Macrì. Lo youtuber romano non ha visto di buon occhio alcuni atteggiamenti della fidanzata, in particolare alcuni balletti e massaggi fatti dai vari tentatori. Ma, in particolare alcune frasi di Sharon che hanno lasciato intendere che lei volesse i suoi spazi e la sua libertà. Parole che hanno indotto Damiano a chiedere un falò di confronto alla fidanzata. Ecco com’è andata.

Damiano Er Faina, falò di confronto con Sharon Macrì: la reazione inaspettata

Damiano Er Faina chiede la complicità di Alessia per avere un confronto immediato con la sua fidanzata Sharon. In piena notte la conduttrice chiede alla ragazza di incontrare Damiano. “Ma io ho sonno” risponde lei, declinando l’invito.

Er Faina non ci sta e induce Alessia ad un nuovo tentativo. A questo punto, Sharon è costretta ad accettare e dopo aver visto i video dei suoi 5 giorni passati con i tentatori, la ragazza decide di abbandonare il confronto e di continuare la sua esperienza nel villaggio delle tentazioni.

La bella romana recrimina al fidanzato di non fidarsi di lei e di essere una persona insicura. Motivo per cui Damiano non si è lasciato andare nel villaggio e non ha legato con nessuna tentatrice.

Er Faina corre dietro Sharon, dimostrando e palesando il suo amore. Ma la ragazza non vuole saperne e torna nel villaggio. Come andrà a finire?