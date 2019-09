Elisabetta Gregoraci ‘hot’ su Instagram: la scollatura è profondissima, il body non copre tutto… Ecco il post bollente.

L’estate è ormai alle porte. Ma non è mai troppo tardi per gli ultimi scatti in costume. Lo sa bene Elisabetta Gregoraci, che poco fa ha postato sul suo profilo Instagram alcune foto decisamente ‘bollenti’. La showgirl sarda indossa un costume intero che lascia ben poco spazio all’immaginazione: la scollatura è profondissima. I fan sono letteralmente impazziti per il post pubblicato dalla Gregoraci. Siete curiosi? Allora diamo un’occhiata.

Ci ha pensato la bellissima Elisabetta Gregoraci ad alzare la temperatura in questi ultimi giorni d’estate. Qualche ora fa, l’ex moglie di Flavio Briatore ha postato alcune foto su Instagram che hanno letteralmente scatenato i suoi followers. Il motivo? Elisabetta è super sensuale nel suo costume intero, nero coi pois bianchi e i dettagli in rosso. La scollatura profondissima del body fa girare la testa a tutti. Guardate un po’:

Un post decisamente ‘hot’ quello della Gregoraci, che si è mostrata in una versione davvero accattivante. Non solo il costume super attraente, ma anche il trucco e i grandi orecchini a cerchio, contribuiscono a dare alla showgirl un aspetto provocante. E i fan glielo hanno ampiamente dimostrato: il post, come sempre quando si tratta della Gregoraci, ha ricevuto in poco tempo il pieno di cuoricini e commenti. Tutti ricchi di complimenti per la bellissima sarda, che come sempre non sbaglia un colpo!