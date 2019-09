Michelle Hunziker, piccola ‘caduta di stile’: non se n’è proprio accorta

La bella Michelle Hunziker è protagonista di una piccola ‘caduta di stile’: ecco cosa le è accaduto, poche ore fa, su Instagram.

Ammettiamolo: la simpatia e la spontaneità sono la vera e propria chiave del successo spropositato di Michelle Hunziker. La bella svizzera, che tra l’altro da questa sera sarà di nuovo al timone di Striscia la Notizia insieme ad Ezio Greggio, è la classica ragazza ‘acqua e sapone’, non c’è alcun dubbio. E lo ha dimostrato anche poche ore fa. Quando, in alcune Instagram Stories, la conduttrice è stata la protagonista di una piccola ‘caduta di stile’. Niente di grave, sia chiaro. Soltanto che Michelle, mentre era in treno, ha commesso una gaffe davvero incredibile. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

‘Caduta di stile’ per Michelle Hunziker: ecco cosa le è accaduto

In attesa di iniziare il suo nuovo incarico per Amici Celebrities, Michelle Hunziker, da questa sera, sarà alla prese con uno dei programmi storici di Canale 5. Parliamo, infatti, di Striscia la Notizia. Accanto all’inimitabile Ezio Greggio, la bella svizzera sarà al timone di una nuova e sorprendente edizione del tg satirico di Antonio Ricci. Tuttavia, è proprio durante il viaggio di andata per raggiungere gli studi televisivi che Michelle è protagonista di una piccola ‘caduta di stile’. Cosa le sarà accaduto? È in treno, come dicevamo. E, dopo aver registrato alcune Instagram Stories per sua figlia Aurora, la svizzera si rende conto di indossare ancora un fazzoletto al collo. Come se fosse un bavaglino, per intenderci.

Ecco. È proprio così, infatti, che la bella conduttrice Hunziker si mostra su Instagram ai suoi followers. Tuttavia, dopo essersi resa conto della piccola gaffe, la moglie di Trussardi non solo si è giustificata di tale gesto dicendo che mangiava un risotto mentre era in viaggio, ma anche specificato di non essersi proprio resa conto di averlo dimenticata al suo collo. Un siparietto davvero divertente, no?

