Giulia De Lellis, nel libro spuntano dettagli ‘hot’: quell’incontro ‘bollente’ con Damante, descritto in alcune righe.

Oggi è il grande giorno. Il libro di Giulia De Lellis è finalmente in vendita nelle librerie. Sì. il famoso libro dedicato alle corna. Chi non è mai stato tradito nella propria vita? Sicuramente non la giovane influencer. Che ha deciso di raccontare la sua esperienza attraverso un libro. Che si preannuncia un gran successo. “Le corna stanno bene sul tutto” è il titolo della storia di Giulia De Lellis: tema centrale del libro, il tradimento ricevuto dal suo ex fidanzato, l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante. Ma un clamoroso scoop ci è giunto da VeryInutilPeope: il libro si tinge di hot. Ecco alcune frasi presenti nella storia: dettagli davvero intimi della coppia. Scopriamoli insieme.

Giulia De Lellis, nel libro spuntano dettagli ‘hot’: l’incontro bollente con Andrea Damante

Giulia De Lellis ha deciso di raccontare la sua disavventura attraverso un libro. Che la sua storia d’amore con Damante fosse finita a causa dei tradimenti del veronese, era cosa nota sul web. Ma la bellissima influencer ha deciso di rivelare tutti i dettagli della sua storia, in un libro dall’eloquente titolo “Le corna stanno bene su tutto”. Un libro che, abbiamo appena scoperto, contiene dettagli molto hot. Sulla pagina Instagram ‘Very Inutil Peolpe’, sono state pubblicate alcune righe del libro molto ‘bollenti’. Date un’occhiata:

50 sfumature di Damellis, è così che la pagina ironizza sul contenuto del libro di Giulia. Un racconto davvero ‘intimo’ questo anticipato dalla pagina Instagram. E, con ogni probabilità, si tratta di un ‘incontro’ avuto tra i due dopo la scoperta del tradimento: si spiegherebbe così la sensazione di gioia mista a tristezza descritta in queste poche righe. Insomma, il libro di Giulia sembra essere sempre più interessante…E voi, lo leggerete?