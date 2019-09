Karina Cascella, dopo la ‘paura’ tira un sospiro di sollievo: ‘Ce l’ho fatta anche stavolta, mi sento un eroe’, poi la rivelazione sulla mancata partenza per Venezia.

Karina Cascella è molto seguita sui social. L’opinionista e influencer ha un rapporto continuo e diretto con i fan che la seguono costantemente, e racconta loro tutto ciò che le accade a tutto quello che prova, condividendo anche i momenti più difficili e dolorosi. Non solo, però, perché Karina è anche solita incantare i suoi followers con scatti e video super sensuali, che mettono in mostra tutta la sua bellezza e il suo corpo mozzafiato. Nelle ultime storie Instagram, la mamma della piccola Ginevra ha condiviso con i fan un momento felice. L’opinionista ha potuto tirare un sospiro di sollievo dopo un momento ‘particolare’ per lei, poi ha spiegato il motivo della sua assenza al Festival di Venezia.

Karina Cascella, ‘Ce l’ho fatta, mi sento un eroe’: sospiro di sollievo dopo la ‘paura’

Karina Cascella ha tirato un sospiro di sollievo dopo un momento per lei molto ‘particolare’. L’opinionista, infatti, non ama prendere l’aereo, e ogni volta che deve farlo per lavoro o per svago è sempre molto preoccupata. Anche stavolta, di ritorno da una bella vacanza a Ibiza con amici e familiari, la Cascella ha voluto condividere con i fan la sua gioia dopo essere atterrata ‘sana e salva’ a Milano.

Karina è felice di essere ‘sopravvissuta’ anche stavolta e si sente addirittura un’eroina. Del resto, non è affatto facile volare se si ha paura di farlo, quindi la Cascella fa bene a essere felice e orgogliosa di aver affrontato una sua paura.

Karina a Venezia? ‘Non ci vado, ecco perché’

Nelle storie Instagram la Cascella ha spiegato anche ai fan il motivo per cui non sarà presente al Festival di Venezia. ‘La domanda non è perché non ci vado, ma piuttosto perché avrei dovuto andarci’, ha detto Karina, spiegando che nessuno l’ha contattata per essere presente come testimonial, né lei ha provato ad andarci in qualche modo, perché si sentirebbe moto a disagio e non è la situazione adatta a lei.

