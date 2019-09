A poche ore dalla diffusione dello ‘scoop’, Giorgia Caldarulo ha rotto il silenzio: ecco tutta la verità sul suo rapporto con Taylor Mega.

Era più che normale che, dopo le immagini delle foto del bacio ‘hot’ tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo, l’ex corteggiatrice rompesse il silenzio. E raccontasse tutta la verità. Subito dopo la diffusione della notizia, in realtà, ci aveva pensato già l’influencer a chiarire le cose. In alcune sue Instagram Stories, Taylor ha fatto chiaramente intendere che c’è del tenero tra lei e Giorgia. Ma che, in tutto questo tempo, ha preferito restare in silenzio per la sua famiglia, ma anche per non far soffrire una persona. Ecco. A distanza di alcune ore da tale sfogo della giovane Mega, giunge anche quello dell’ex corteggiatrice. Ecco cosa ha dichiarato sul suo canale Instagram.

Giorgia Caldarulo: tutta la verità sul bacio con Taylor Mega

E così, dopo la furiosa reazione di Erica Piamonte alle immagini del bacio tra Giorgia Caldarulo e Taylor Mega, anche l’ex corteggiatrice, nonché protagonista indiscussa dello ‘scoop’, ha voluto raccontare la sua verità. Tramite alcune Instagram Stories di poche ore fa, la giovane ragazza, infatti, ha raccontato la sua versione dei fatti anche in seguito a numerosi insulti omofobi che, in queste ultime ore, sta ricevendo sul suo canale social. È, infatti, proprio per questo motivo che Giorgia decide di mostrarsi pubblicamente ai suoi followers. Lo sfogo della ragazza è stato davvero molto toccante, bisogna ammetterlo. Anche perché, dopo aver sottolineato di aver conosciuto Taylor da single, l’ex corteggiatrice di Paolo Crivellin ha dichiarato di non vivere affatto una situazione facile a casa proprio a causa di questa foto. E, quindi, l’unica cosa che adesso chiede è il rispetto assoluto.

