Giulia De Lellis ed Andrea Damante, poche ore fa, sono stati beccati di nuovo insieme ad un evento: ecco la testimonianza sui dettagli del loro incontro.

Nonostante non stiano più insieme da quasi un anno, Giulia De Lellis ed Andrea Damante fanno ancora tanto parlare di sé. Soprattutto, in seguito alla pubblicazione del primo libro dell’influencer romana incentrato sul tradimento che, un paio di anni fa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha commesso nei suoi confronti. Ebbene. Come svelato in un nostro recente articolo, tramite alcune segnalazioni sul web, i loro fan sono venuti a conoscenza di una novità davvero clamorosa. L’ex coppia del famoso dating show di Canale 5 è stata avvistata insieme ad un evento di moda proprio poche ore fa. Ecco. A tal proposito, è spuntata una testimonianza davvero ‘choc’ sui dettagli del loro incontro. Cos’è accaduto tra di loro.

Giulia De Lellis ed Andrea beccati insieme ad un evento: “Erano affettuosi”, la testimonianza choc

È stata una delle coppie più amate ed apprezzate di tutta la storia di Uomini e Donne. Giulia De Lellis ed Andrea Damante, sin da subito, hanno conquistato l’interesse di milioni di telespettatori. Proprio per questo, la notizia della loro rottura è stata un fulmine a ciel sereno. Soprattutto, in seguito alla rivelazione che, dopo alcuni anni, Giulia ha voluto fare sul reale motivo della loro separazione. Attualmente, il deejay veronese è single. Mentre l’influencer è felicemente fidanzata con Andrea Iannone, pilota della MotoGp ed ex fidanzato di Belen Rodriguez. Eppure, pochissime ore fa, l’ex coppia di Uomini e Donne è stata avvistata insieme ad un evento milanese. Cosa c’è sotto? Niente, state tranquilli. I due si sono incontrati durante questa serata, dove tra l’altro c’era anche la showgirl argentina, ed hanno scambiato qualche chiacchiera. Ecco. A tal proposito, c’è una testimonianza di un’ex tentatrice di Temptation Island che svela qualche dettaglio in più su questa reunion.

Ecco. Stando a quanto dichiara l’ex tentatrice di Antonio Lenti a Temptation Island 2017, Giulia ed Andrea avrebbero avuto degli atteggiamenti affettuosi. Lasciandosi andare, tra l’altro, anche a qualche abbraccio. In effetti, la romana non ha mai negato di essere rimasto in buoni rapporti con il suo ex, ma come reagirà Iannone?

