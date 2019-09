Chiara Ferragni, a pochi giorni dall’uscita del suo docu-film, svela un incredibile retroscena sulla chiusura del suo rapporto con Riccardo Pozzoli.

Il docu-film ‘Chiara Ferragni-Unposted’ ha riscosso un successo davvero notevole. I suoi incassi, infatti, sono stati davvero fenomenali sin dal primo giorno. Ammettiamolo, un po’ tutti erano curiosi di conoscere nel minimo dettaglio la storia della vita dell’influencer. Ricordiamo, infatti, che la ‘funzione’ del documentario è proprio questa. Ripercorrere con lei gli inizi della sua carriera. E, perché no, venire a conoscenza di retroscena fino ad adesso mai svelati. Ecco. È proprio grazie al film della giovane Ferragni, che i suoi fan sono venuti a conoscenza del vero motivo per cui, un anno fa, Chiara ha interrotto tutti i rapporti con Riccardo Pozzoli, ex suo manager e suo ex fidanzato. Ecco cosa occorre sapere.

Chiara Ferragni e Riccardo Pozzoli, il retroscena sulla loro rottura

Perché hanno interrotto il loro rapporto Chiara Ferragni e Riccardo Pozzoli? È questa una delle domande più frequenti dei fan dell’influencer. A cui la risposta viene data all’interno di ‘Chiara Ferragni-Unposted’. I due ragazzi sono stati legati per tanti anni. Non soltanto dal punto di vista lavorativo, ma anche dal punto di vista sentimentale. Sono stati una coppia a tutti gli effetti per circa cinque anni. Ed è proprio durante questi anni di amore intenso che nasce il blog della giovane ‘The Blond Salad’. Nonostante la loro rottura, però, l’influencer e il manager continuano a mantenere rapporti pacifici. Fino a quando, nel 2018, vi è la rottura definitiva. Per quale motivo? Beh, Chiara non ha mai voluto parlarne apertamente. Perché, considerato da lei come uno dei periodi più brutti della sua vita. Tuttavia, è il suo documentario a svelare tutta la verità. Siamo nel 2018, a pochi giorni dalla nascita di Leone, quando Chiara, tramite il suo personal manager, viene a conoscenza che Riccardo è intento a vendere il 45% della sua società. Un tradimento vero e proprio, insomma. Che, una volta scoperto, provoca tanto dolore e delusione alla giovane. “Ho capito che non capisce mai nessuno veramente”, spiega nel suo docu-film.

