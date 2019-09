Barbara D’Urso si sposa? L’annuncio arriva all’improvviso prima della diretta di Pomeriggio 5.

Barbara D’Urso è instancabile. La conduttrice di Canale 5, dopo le meritate vacanze estive, è tornata più carica che mai in tv. Prima Pomeriggio 5, poi Live Non è la D’Urso e domenica sarà la volta di Domenica Live: tutti i programmi di successo di Barbarella sono tornati in onda. Ma che la conduttrice, tra un impegno lavorativo e l’altro, abbia trovato il tempo per sposarsi? Ebbene, è stata proprio Carmelita ad annunciarlo ai suoi fan su Instagram. Con un post che non è passato inosservato. Diamo un’occhiata.

Barbara D’Urso si sposa? L’annuncio arriva all’improvviso su Instagram

Barbara D’Urso si sposa? Sarebbe una notizia di quelle ‘shock’, come dice spesso la nota conduttrice. A dare lo ‘scoop’ è stata proprio Barbarella, in un post pubblicato su Instagram poco prima della diretta di Pomeriggio 5. Siete curiosi di scoprire cosa ha rivelato? Allora date un’occhiata:

Ebbene sì, la D’Urso si mostra ai suoi affezionati followers in abito da sposa. Un abito splendido, che mette in risalto tutta la bellezza della conduttrice napoletana. Che è quindi prossima alle nozze? La risposta è no! “Stasera mi sento un po’ sposa, ma non c’è pericolo, il mio cuore è vostro!”. Questa la didascalia al post, con la quale Barbarella tranquillizza i fan. Nessun matrimonio all’orizzonte: il suo cuore è proprietà dei suoi figli e del suo pubblico!