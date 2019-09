Belen e Cecilia si baciano: le sorelle Rodriguez infiammano Instagram con l’ultima foto postata sui social.

Potremmo definirlo il ‘Belen Day’. Si, perché oggi è il compleanno della bellissima showgirl argentina. E in occasione dei 35 anni della Rodriguez, sui social impazzano gli auguri delle persone più importanti della sua vita. Dalla mamma Veronica, al dolcissima dedica del marito Stefano, in tanti hanno dedicato un post alla sexy Belencita. Poco fa, sono arrivati anche gli auguri pubblici dell’altra sorella Rodriguez, Cecilia. Auguri davvero ‘particolari’. Cecilia ha postato una foto in cui bacia la festeggiata. E non sulla guancia…La foto è indubbiamente ‘bollente’. Diamo un’occhiata al post che ha infiammato Instagram.

Belen e Cecilia si baciano: le sorelle Rodriguez fanno impazzire i fan

In occasione del compleanno della sorella Belen, Cecilia Rodriguez ha deciso di farle gli auguri in un modo davvero speciale. Un modo che non è passato inosservato. Cechu ha postato una foto su Instagram, scattata ieri sera durante i festeggiamenti. Una foto in cui le due sorelle si baciano. Un bacio vero, sulle labbra, che ha decisamente infiammato i fan. Ecco il post:

“Ti amo sorellina, con tutto il mio cuore”, parole dolcissime quelle di Cecilia, che ha appena pubblicato i suoi auguri social alla bellissima neo 35enne. E per farlo, ha pubblicato una foto che non è di certo passata inosservata. Cecilia dà a Belen un bacio sulle labbra. Un bellissimo gesto d’affetto, ovviamente. Ma, si sa, le Rodriguez sono due tra le donne più desiderate dagli italiani. E il gesto ha inevitabilmente infiammato i fan. Che hanno invaso la foto di cuoricini e commenti. Tutti amano lo splendidi rapporto delle sorelle Rodriguez, che ancora una volta dimostrano la bellezza del loro legame. Tanti auguri Belen!