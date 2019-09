Alessandro Catania Temptation Island: chi è il tentatore di Serena Enardu che partecipa al reality delle tentazioni con il cantante Pago

Lunedì 9 settembre ritorna su Canale 5 Temptation Island Vip. Dopo il successo dell’edizione classica del programma, torna anche la versione dedicata alle coppie VIP. A condurre il reality delle tentazioni ci sarà Alessia Marcuzzi. Le coppie sono già state presentate, così come tutte le tentatrici e i tentatori. Tra questi c’è Alessandro Catania. Un tentatore che, secondo le ultime indiscrezioni e anticipazioni di Temptation Island Vip, sia andato abbastanza oltre con Serena Enardu. Vediamo più nel dettaglio chi è Alessandro e cosa è successo con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Alessandro Catania è tra i protagonisti di Temptation Island Vip 2019. Originario di Bologna e diplomato al liceo artistico, Alessandro è iscritto all’Alma Mater Studiorum della sua città, scegliendo la facoltà di Scienze della Comunicazione e dell’Informazione, ma probabilmente ancora non ha raggiunto il traguardo della laurea. Nella vita lavora come Sales Representative presso Rizzoli – Corriere della Sera, ma pare che il tentatore sia anche un modello. Guardando il suo profilo Instagram, infatti, ci sono numerose foto professionali e shooting accompagnate dall’ l’hashtag #work.

Nel 2017 è stato anche testimonial Versace. Per il resto, sempre dai social, traspare come un ragazzo semplice che ama trascorrere il tempo con gli amici e che abbia la passione della fotografia.

Non è la prima volta che Alessandro Catania appare in TV. Il tentatore ha già partecipato ad un programma di Maria De Filippi, precisamente Uomini e Donne. Ai tempi del trono di Nilufar Addati, Alessandro scese a corteggiarla ma dopo poco tempo fu mandato a casa.

Flirt con Serena Enardu

Secondo alcune anticipazioni e indiscrezioni, è nato un rapporto speciale tra Alessandro e l’ex tronista di Uomini e Donne, Serena Enardu che partecipa al reality con il suo fidanzato, il cantante Pago.

La redazione di Temptation Island Vip continua a pubblicare sui canali social della trasmissione brevi frammenti delle puntate che vedremo prossimamente in prima serata su Canale 5.

Nel video – anticipazione pubblicato sul canale Instagram, si nota un chiaro avvicinamento tra i due. Serena sembra aver perso completamente la testa per il single Alessandro, tanto che durante la Festa Fashion Tezenis ha dato 11 su 10 alla sfilata in costume del ragazzo.

Inoltre, Serena Enardu ha confessato al tentatore la voglia di liberarsi dai numerosi blocchi che sente di avere e, grazie all’amicizia speciale nata con lui, adesso percepisce di stare bene.