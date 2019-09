Cecilia Rodriguez infiamma Instagram: l’abito che indossa è troppo corto e ha un profondo spacco, basta un minimo movimento e si vede ‘troppo’, incidente ‘hot’ per lei.

Cecilia Rodriguez è sicuramente uno dei personaggi del momento. La sorella di Belen sta vivendo un momento d’oro dal punto di vista privato, grazie alla storia con Ignazio Moser che procede a gonfie vele, ma anche sul piano professionale, che la vede attiva su diversi fronti nell’ambito della moda e non solo. Chechu è anche molto attiva su Instagram, dove pubblica spesso le sue foto ‘hot’, che mandano in delirio i fan. Nelle ultime storie pubblicate sul suo profilo, Cecilia si è mostrata con un vestito particolarmente sexy, molto scollato e corto e dallo spacco vertiginoso: ad un tratto l’abito si apre e mostra ‘troppo’, incidente ‘hot’ per lei.

Cecilia Rodriguez, incidente ‘hot’ su Instagram: lo spacco è vertiginoso, l’abito si apre

Cecilia Rodriguez ha trascorso una serata piacevole in discoteca con Ignazio e altri amici. La bellissima modella ha indossato un abito davvero mozzafiato. Nelle storie Instagram si vede infatti Chechu mentre si specchia e mostra il suo vestito ‘luccicante’ tutto fucsia. L’abito è davvero molto corto, super scollato e si chiude a ‘portafoglio’, quindi presenta uno spacco vertiginoso. Oltre al decolleté da urlo e alle gambe perfette della Rodriguez, ad infiammare i fan c’è un momento in cui l’abito si apre un po’ troppo e la fa incorrere in un incidente particolarmente ‘hot’.

Nel video si vede chiaramente che Cecilia è costretta a chiudere il vestito con la mano per evitare un momento di grande imbarazzo. Se lei non fosse intervenuta, infatti, si sarebbe visto davvero ‘troppo’. Chechu è davvero bellissima e le storie che pubblica subito dopo sono ancora più sensuali, perché riprendono da vicino le sue gambe, lasciate a vista dall’abito cortissimo.

