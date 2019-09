Tiziano Ferro, cicogna in arrivo? Il cantante racconta tutta la verità

Cicogna in arrivo per Tiziano Ferro e il marito Victor Allen? Ecco tutta la verità raccontata del cantante annunciato poco fa su Instagram.

Pochi mesi fa, Tiziano Ferro è stato protagonista di una notizia davvero sensazionale. Era il 14 Luglio scorso quando il cantante di Latina ha annunciato le sue nozze con Victor Allen. Ecco. Sono passati soltanto pochi mesi fa da questa fantastica notizia, eppure, pochissime ore fa, la neo coppia è stata la protagonista di un’indiscrezione davvero clamorosa. Stando a quanto si evince dal profilo Instagram del settimanale Novella 2000 sembrerebbe che Tiziano e il suo consorte abbiano intenzione di allargare la famiglia. Cicogna in arrivo? Beh, appena diffusa la notizia, i fan della coppia sono completamente esplosi di gioia. Ma ecco che, pochissimi istanti fa, il cantante ha detto tutta la verità.

Cicogna in arrivo per Tiziano Ferro? Ecco tutta la verità

Come dicevamo precedentemente quindi, il profilo Instagram di Novella 2000, pochissime ore fa, ha lanciato un’indiscrezione davvero pazzesca. Secondo la quale Tiziano Ferro e Victor Allen sarebbero pronti ad allargare la loro famiglia. Sono sposati da pochissimi mesi. E, quindi, è più che giusto che entrambi avvertano questa esigenza. Cicogna in arrivo, quindi? Ecco. Appena diffusa la notizia sul web, i numerosi fan del cantante ed, ovviamente, sostenitori della coppia sono completamente esplosi di gioia. Tuttavia, pochissimi ore fa, è arrivata anche la risposta del cantante di Latina. Che, com’è solito fare, tramite un’Instagram Stories ha raccontato tutta la verità. Siete curiosi anche voi di scoprirla? Ve lo sveliamo immediatamente:

Ecco. Questa è la verità annunciata da Tiziano Ferro. Lui e Victor Allen, quindi, non stanno per diventare genitori. “Non stiamo per diventare papà”, scrive il cantante di Latina sul suo profilo Instagram.

