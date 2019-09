Diletta Leotta infiamma Instagram: la camicetta si apre troppo…incidente ‘hot’ nelle Stories della conduttrice.

Basta poco a Diletta Leotta per far impazzire i suoi followers. La conduttrice sportiva è considerata una vera e propria bomba sexy, e non è difficile capire il perché. La bionda di Dazn può contare su delle curve davvero mozzafiato. Che ama mettere in mostra non solo nei programmi che conduce. Basta dare un’occhiata al suo profilo di Instagram, dove Diletta ama interagire con i suoi fan. E lo ha fatto anche qualche ora fa, nel prepartita di Brescia- Juventus. Diletta ha postato alcune stories in cui si mostra con una camicetta di jeans che non è passata inosservata. Dalla scollatura si vede un po’ troppo. Diamo un’occhiata.

Leggi anche:

Diletta Leotta infiamma Instagram: la camicetta si apre troppo…scollatura mozzafiato

La Seria A torna anche di mercoledì. E questo vuol dire che c’è anche lei, Diletta Leotta, pronta come sempre a seguire i match di Dazn. La conduttrice si è mostrata su Instagram con un look decisamente bollente. Una camicetta di jeans un po’ troppo aperta… Le notevoli forme della “Diletta Nazionale” fanno impazzire i fan. Ecco una foto presa dal video postato nelle sue stories:

Una Diletta Leotta decisamente esplosiva quella di stasera. La splendida conduttrice indossa una camicetta che non copre del tutto la sua scollatura. Il risultato è ‘bollente’, e a rendere il look ancora più intrigante ci ha pensato l’acconciatura della showgirl. Una lunga coda ben tirata, che mette il mostra lo splendido viso.. e tutto il resto! Insomma, al di là della squadra del cuore, Diletta fa sempre gol nel cuore dei fan! E voi, sta seguendo la partita?