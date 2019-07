È già crisi tra Andrea Damante e l’ex Madre Natura Sara Croce? Ecco quanto segnalato da Gabriele Parpiglia pochissime ore fa su Instagram.

Soltanto poche settimane fa, era stata ufficializzata la frequentazione tra Andrea Damante e Sara Croce, ex madre Natura. Eppure, sembra che tra i due ci sia già aria di crisi. Ad insospettire i fan della coppia sono stati gli ultimi video pubblicati dal deejay veronese. Andrea è ad Ibiza con gli amici di sempre. Eppure, sembra che di Sara non c’è alcuna traccia. Cosa sarà successo, quindi, tra i due? Qualcosa non va? Ebbene. A confermare la presunta crisi è Gabriele Parpiglia. Il quale, pochissime ore fa, ha pubblicato sul suo profilo Instagram, delle ‘paparazzate’ davvero incredibili. Il bel Damante è stato beccato insieme ad un’altra donna. Ecco di chi parliamo.

Andrea Damante, crisi con Sara? Ecco con chi è stato beccato

Mentre Giulia De Lellis ha ritrovato il sorriso e la felicità accanto ad Andrea Iannone, sembra che per Andrea Damante non è affatto così. Nonostante poche settimane sia stata ufficializzata la sua ‘storia d’amore’ con Sara Croce, sembra che tra i due ci sia già aria di crisi. In realtà, i due non appaiono insieme da un po’ di tempo. Anche in alcuni video, pubblicati su Instagram dal deejay veronese, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin non viene mai inquadrata. Cosa sarà successo, quindi? Ebbene. A rispondere a tale domanda è Gabriele Parpiglia. Il quale svela per quale motivo i due non appaiono più insieme. Stando a quanto segnalato dal giornalista sul suo profilo ufficiale, sembra che Andrea Damante abbia già una nuova fiamma lì ad Ibiza. Sapete di chi parliamo? Paola Di Benedetto. Ecco quando segnalato dal giornalista:

Certo, non significa assolutamente niente. Eppure, ricordiamo che Paola Di Benedetto, dopo la fine della sua storia con Federico Rossi, è completamente single. Gatta ci cova? Lo sapremo molto presto.

