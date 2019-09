La secolare autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia si è realmente sposata con Alessio Sakara? Ecco tutta la verità raccontata su Instagram.

Appena appresa la notizia, i suoi sostenitori sono letteralmente esplosi di gioia. Durante la registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne avvenuta mercoledì 25 Settembre, Maria De Filippi aveva annunciato il matrimonio tra Raffaella Mennoia ed Alessio Sakara. L’annuncio a sorpresa aveva reso gioiosi tutti. Anche perché, come sappiamo, l’autrice è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Quindi, la notizia del matrimonio era stata una vera e propria ‘doccia fredda’. Tuttavia, a distanza di poche ore, la domanda è: “Ma si è realmente sposata?”. Ecco. A raccontare tutta la verità è la diretta interessata. Che, tramite alcune Instagram Stories, ha raccontato la vera versione dei fatti.

Uomini e Donne, Raffaella si è sposata? Ecco la verità

Dopo la naufragata storia d’amore con Jack Vanore, Raffaella Mennoia ha completamente taciuto sulla sua vita privata. Soltanto pochissimi mesi fa, infatti, i fan di Uomini e Donne sono a venuta a conoscenza della sua relazione con Alessio Sakara, atleta di arti marziali e conduttore di Tu si que Vales. Ecco. È proprio in merito a questa coppia che, durante la registrazione di ieri, Maria De Filippi ha fatto credere che i due fossero convolati a nozze. Provocando la reazione gioiosa da parte del pubblico in studio ed, ovviamente, dei sostenitori di entrambi. Ma, quindi, si è realmente sposata? Beh, a quanto pare no. Tramite una serie di Instagram Stories, la secolare autrice del programma di Canale 5 ha raccontato tutta la verità. Spiegando, quindi, che la notizia delle sue nozze con Alessio non è affatto vera. Ma è frutto, invece, di uno scherzo della padrona di casa. Che in questo ultimo periodo, a detta della romana, è particolarmente dispettosa. Insomma, per adesso si tratta di una ‘fake news’. Ma non è detto, però, che questo matrimonio non avverrà mai.

