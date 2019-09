Chi è Jessica Aidi, la nuova fidanzata di Marco Verratti: arriva la prima foto ufficiale che ritrae insieme il calciatore e la modella

Si chiama Jessica Aidi la modella che ha fatto perdere la testa a Marco Verratti. Dopo le voci su un loro presunto flirt estivo, la relazione sembra ufficiale e sono apparse le prime foto social che ritraggono la modella e il calciatore insieme. Conoscimola meglio.

Chi è Jessica Aidi: la nuova fidanzata di Marco Verratti

Capelli ricci, sguardo sexy e fisico perfetto: stiamo parlando di Jessica Aidi, la nuova fidanzata di Verratti. Su di lei non si sanno molte informazioni, se non che è di nazionalità francese e che nella vita fa la modella e la cameriera.

Dal suo profilo Instagram vediamo che vive a New York e che ha già posato per tantissime campagne pubblicitarie, fra le quali quella di Sport Illustrated. Jessica è stata anche fra le 6 finaliste del SI Swimsuit.

Ricordiamo che Marco Verratti, centrocampista 27enne del Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana, è sposato ma si è separato a marzo dalla ormai ex moglie Laura Zazzara, dopo aver conosciuto Jessica in un ristorante dove lei lavorava e sarebbe rimasto folgorato dalla sua bellezza.

Marco Verratti e Jessica Aidi sono stati paparazzati dal settimanale “Chi” a Ibiza e mano nella mano domenica 26 maggio nel paddock del Gran Premio di Montecarlo.

Ieri, ad una sfilata, è stata scattata una delle prime foto ufficiali da quando si frequentano: