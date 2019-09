Spiacevole episodio in diretta per La Prova del Cuoco, la frase pronunciata nel fuorionda ‘indigna’ il web, scoppia la polemica sui social.

Anche oggi, giovedì 26 Settembre, è andata in onda una nuova puntata de La Prova del Cuoco. Puntuale come un orologio svizzero, intorno alle ore 12:00, Elisa Isoardi ha condotto un nuovo appuntamento del cooking show di Rai Due. Che, come al solito, ha riscosso un successo davvero spropositato. Sarà per la bellezza della conduttrice, sarà per la presenza di Zenit, il piccolo cagnolino della bella Elisa, sarà per l’originalità delle ricette, ma ogni giorno lo show registra un seguito davvero pazzesco. Tuttavia, nella puntata di oggi, però, è accaduto qualcosa di insolito. Anzi, per essere più chiari: una particolare frase, detta da una dei protagonisti del programma, ha provocato l’immediata reazione del web. Aizzando, così, una vera e propria polemica social. Ecco cosa è accaduto nel minimo dettaglio.

La Prova del Cuoco, la frase che ha scatenato una vera e propria polemica social

La Prova del Cuoco, come sappiamo, è un programma davvero molto seguito. Sin dai suoi esordi con Antonella Clerici. La formula segreta dello show, ammettiamolo, è chiara a tutti. Ed, evidentemente, è proprio questa la chiave del successo. Viene trasmesso in una fascia oraria davvero ‘cruciale’. E, tra l’altro, ha come argomento principale un tema davvero ‘drammatico’ per tutte le donne. Tuttavia, nella puntata di oggi, giovedì 26 Settembre, è accaduto qualcosa di inaspettato. La protagonista di tale episodio è Cinzia Fumagalli, la new entry del cooking show. Ebbene. Stando ad alcuni commenti apparsi sul web, sembrerebbe che nel corso della puntata, la donna si sarebbe lasciata andare ad una frase davvero infelice. Che, come dicevamo precedentemente, ha scatenato l’immediata reazione dal parte del web. E, soprattutto, una vera e propria polemica social.

