Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti, arrivano le prime confessioni dopo Temptation Island VIP durante un’intervista a Uomini e Donne Magazine

Tra Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti non è finita bene. Nell’ultima puntata di Temptation Island Vip hanno avuto un duro confronto a causa degli atteggiamenti di Andrea con la single Zoe. Tra i due è nata una forte intesa all’interno del villaggio e a Nathalie non è piaciuto che il suo uomo abbia dato così tante attenzioni a una ragazza molto più giovane. Ma com’è andata a finire una volta fuori dal villaggio? Uomini e Donne Magazine ha intervistato i due diretti interessati. Ecco le loro dichiarazioni.

Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti dopo Temptation Island: le prime dichiarazioni

Tra Nathalie e Andrea non c’è stato nessun chiarimento dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. La coppia non ha superato gli ostacoli del reality delle tentazioni. Dopo tre anni di relazione, tra alti e bassi, si sono dati ufficialmente addio. Al settimanale Uomini e Donne Magazine, entrambi confermano l’impossibilità di un eventuale ritorno di fiamma. Nathalie si è detta pronta a ripartire e guardare avanti nonostante la forte delusione per il comportamentp di Andrea: “Per me Andrea è morto, non voglio neanche incontrarlo per strada.. Una volta fuori puoi fare quello che vuoi, evitando magari ragazze così giovani”. Sì perchè la tentatrice Zoe è davvero giovanissima, ma Andrea non nega la possibilità di approfondire il rapporto con lei: “Ci siamo piaciuti subito. Era la persona più vicina a me. Credo che avremo modo di approfondire fuori in privato”. Secondo l’uomo, Natahlia non è la donna adatta a lui e la definisce come una donna “distruttiva“.

Insomma, un vero e proprio disastro.

Intanto Nathalie su Instagram ha cancellato la faccia di Andrea dalla copertina del settimanale:

