Chiara Ferragni tatuaggi: quanti ne ha, quali sono e in che parte del corpo

Chiara Ferragni ha il corpo pieno di tatuaggi: ecco quanti ne sono con precisione, quali sono e, soprattutto, in quale parti del corpo li ha disegnati.

Reduce dal successo del suo docu-film, Chiara Ferragni continua a suscitare molto interesse. Ed, in particolare, un aspetto del suo corpo. Di che cosa parliamo? Semplice! Dei suoi tatuaggi. In diverse foto che l’influencer ha pubblicato sul suo account social, si può chiaramente intendere che la moglie di Fedez, oltre che per la moda, ha un’altra passione. Ovvero, quella dei tatuaggi. Non a caso, pochissimi giorni fa, vi abbiamo parlato di uno nuovo disegnato, tra l’altro, sulla sua mano. Ebbene. Ma quanti ne ha con precisione? E, soprattutto, cosa rappresentano per lei e dove sono tatuati? Ecco tutto quello che occorre sapere.

Tatuaggi Chiara Ferragni: quanti ne sono e quali sono

Come dicevamo precedentemente quindi, Chiara Ferragni, oltre che per la moda e gli abiti ‘trendy’, ha un’altra passione. Ovvero, quella dei tatuaggi. Sul suo corpo, infatti, ce ne sono tantissimi. E, soprattutto, tutti diversi tra di loro. Certo, sono numerosi, ma tutti piccolissimi e raffinati. Eppure, vi siete mai chiesti quanti ne sono in totale? Oppure, cosa rappresentano per lei i disegni tatuati e, soprattutto, dove ha deciso di farlo? Ecco la risposta ce la diretta interessata. Che, tramite un’Instagram Stories, ha svelato tutto quello che occorre sapere sui suoi tatuaggi. Ecco di che cosa parliamo.

Come dicevamo quindi, ne sono davvero tantissimi questi tatuaggi. Pensate, stando alla cifra svelata da Chiara Ferragni, ne sono 28. Tutti, come detto precedentemente, piccoli e diffusi in diversi parti del corpo. A partire, da come si può chiaramente vedere, da dietro al collo, le braccia, le mani e il costato. Ma non solo. Perché, come svelato prima, i simboli sono anche molto diversi tra di loro. Ci sono scritte come ‘muse’, ‘luce’, ‘KissKillKiss’ e tante altre ancora. Personaggi dei fumetti, come Mickey Mouse. Oppure, un cuoricino, planetario. Ed, infine, ciò che cattura particolarmente l’attenzione è quel leone che è stato disegnato sul suo avambraccio. A cui Chiara da un significato legato alla fortuna. Non a caso, suo figlio si chiama proprio così.

