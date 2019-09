Amici Celebrities, battibecco tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia: ‘Tu non mi fai parlare’, momento di tensione per i due conduttori.

Amici Celebrities è arrivato alla seconda puntata. I concorrenti del nuovo talent dedicato ai vip sta ottenendo un grande successo e ci sono già state le prime pesanti eliminazioni. Poco dopo l’inizio della seconda puntata c’è stato però un battibecco tra la ‘padrona di casa’ Maria De Filippi e uno dei concorrenti, Filippo Bisciglia. Momenti di tensione tra i due conduttori, ecco cos’è successo.

Amici Celebrities, battibecco tra Maria De Filippi e Bisciglia: tensione in studio

Amici Vip è arrivato alla seconda puntata. La sfida tra i concorrenti in gara si fa sempre più accesa e non mancano liti e scontri tra i protagonisti, che sono divisi in due squadre, bianchi e blu. Poco dopo l’inizio della puntata, però, è avvenuto un inaspettato battibecco tra Filippo Bisciglia e la conduttrice, Maria De Filippi. I due hanno sempre avuto uno splendido rapporto, tanto che la De Filippi ha scelto Filippo per la conduzione di Temptation Island, che è prodotto dalla sua Fascino. La conduttrice però si è infastidita di un’espressione di Filippo, e gli ha risposto per le rime.

Dopo aver visto un video in cui i bianchi dicevano cose poco carine nei confronti della squadra blu, Filippo, che si trova tra i bianchi, avrebbe voluto motivare le sue parole nei confronti di alcuni avversari, ma Maria ha dato la parola ai Blu, per dar loro la possibilità di rispondere. SUbito dopo Filippo, credendo di essere a microfoni spenti, si è lasciato scappare un ‘Ma non mi ha fatto parlare’, provocando l’ira della De Filippi. ‘Stai parlando da 7 minuti, Filippo. Tu straparli e io ti dò sempre la parola ogni volta che vuoi’. Bisciglia ha tentato per un attimo di negare di aver detto qualcosa su Maria, ma lei gli ha spiegato che il microfono era acceso e che ha ritenuto opportuno rispondere alla sua ‘accusa’.

