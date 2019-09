Rosa Perrotta, ospite della puntata di ieri di Domenica Live, è stata duramente presa di mira: ecco il suo sfogo su Instagram.

Anche ieri, domenica 29 Settembre, è andata in onda una nuova puntata dello show di Barbara D’Urso. Oltre ai tanti ospiti davvero incredibili che Domenica Live ci ha offerto ancora una volta, vi erano anche Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione e il loro primogenito Domenico. Il piccolo Dodo è nato nel luglio scorso. E, nonostante l’influencer pubblichi spesso foto e video di suoi figlio, non lo aveva mai presentato ‘pubblicamente’. Ecco. L’occasione è stata data proprio dalla conduttrice napoletana. Che ha voluto essere la ‘testimone’ di questo evento. Tuttavia, in seguito alla puntata, Rosa è finita nel mirino dei suoi hater proprio per questo motivo. Perciò, la campana è stata la protagonista di un duro sfogo su Instagram. Ecco quanto dichiara.

Domenica Live, Rosa Perrotta finisce nel mirino subito dopo la puntata: lo sfogo social

Lo aveva annunciato in una delle sue Instagram Stories che suo figlio sarebbe stato un ‘bimbo social’, eppure, ancora una volta, Rosa Perrotta è stata duramente attaccata sui social in seguito alla presentazione ufficiale e pubblica del piccolo Dodo a Domenica Live. È proprio per questo motivo che, terminata la puntata, l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un duro sfogo sul suo account ufficiale social. La bella campana, infatti, ha affermato di essere intenzionata a mostrare suo figlio su Instagram perché, essendo lei una mamma che vive e lavoro con i social, è giusto che sia così. Anche perché, aggiunge Rosa, siamo in un’epoca in cui tutti viviamo su internet, sui social network. E, quindi, non c’è nulla per cui ‘scandalizzarsi’. Ma non solo. La giovane Perrotta, infatti, ha anche dichiarato di voler continuare a pubblicare foto e video di suo figlio per tutte quelle che persone che, sin da Uomini e Donne, hanno ‘tifato’ e creduto in lei e nella coppia.

