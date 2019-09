Francesca De André e Giorgio Tambellini sono tornati insieme, ora è ufficiale: i due saranno presto anche in tv, ecco dove li vedremo.

Francesca De André e Giorgio Tambellini sono tornati insieme, ora è ufficiale. La nipote del grande Fabrizio De André torna a far parlare di sé, dopo la rottura con Gennaro Lillio, alla quale sono seguite una serie di voci sul suo presunto ritorno di fiamma con Giorgio. I due , lo ricordiamo, si erano lasciati durante la partecipazione della De André al Grande Fratello, per alcuni tradimenti scoperti da lei, che Giorgio ha confermato entrando nella casa durante una diretta. Tutto sembrava finito, anche perché dopo questo evento che l’ha fatta soffrire tanto, Francesca aveva ritrovato la serenità accanto al suo ‘coinquilino’ Gennaro, ma la loro storia si è chiusa dopo pochi mesi. Ora è arrivata l’ufficialità del ritorno con Giorgio, con il quale sarà anche presto in tv: ecco dove.

Francesca De André è tornata insieme a Giorgio: ecco dove li vedremo in tv

Francesca De André e Giorgio Tambellini hanno deciso di mettere una pietra sopra al passato e di provare a ricominciare insieme. Galeotta è stata la lettera che Giorgio ha inviato alla sua ex tramite il settimanale DiPiù, in cui si è mostrato praticamente disperato per averla persa, chiedendole perdono per i suoi errori. A quanto pare Francesca ha deciso di perdonarlo e di provare a ricucire il loro amore, che evidentemente non si era mai spento del tutto. L’ufficialità del ritorno di fiamma tra i due è arrivata da un comunicato inviato alla redazione di Domenica Live.

I due fidanzati saranno infatti ospiti domenica da Barbara D’urso durante la prima puntata della nuova stagione del programma, e racconteranno in questa occasione come è rinato il loro amore. Non è ancora noto se in studio ci sarà anche Gennaro Lillio, per un ‘triangolo’ che si prospetta davvero infuocato.

