Meteo Italia, addio definitivo all'estate: arrivano freddo e pioggia e si avvicina pericolosamente l'uragano Lorenzo, ecco le previsioni nel dettaglio.

Il Meteo del mese di Settembre sta rispettando le previsioni delle ultime settimane. Dopo un periodo di pioggia e freddo, negli ultimi giorni il caldo è tornato a fare capolino sull’Italia, portando un breve ma intenso ritorno all’estate, soprattutto al Sud, con un rialzo importante delle temperature. Ora, però, stando alle ultime previsioni, la situazione dovrebbe cambiare nuovamente. Da domani addio definitivo all’estate, arrivano in Italia freddo e pioggia, ma si avvicina anche l’uragano Lorenzo: ecco quali sono i rischi per il nostro Paese.

Meteo Italia, arriva il freddo e si avvicina l’uragano Lorenzo: ecco i rischi

Le previsioni Meteo per i prossimi giorni annunciano la fine vera e propria dell’estate. Addio dunque al caldo che l’Italia ha vissuto in questi ultimi giorni di settembre, perché Ottobre porterà con sé anche l’autunno, con pioggia, freddo e vento. Già da domani, infatti, è previsto un repentino calo delle temperature, che comincerà a Nord, in particolare in serata, e diventerà poi stabile da mercoledì, quando il maltempo scenderà pian piano dalla Pianura Padana verso il centro, con interessamenti per Toscana ed Emilia Romagna, fino a toccare nel pomeriggio anche il Lazio. Da giovedì, invece, anche Puglia, Campania e Sicilia si sveglieranno sotto la pioggia, mentre al Nord tornerà il sereno.

Ma non è tutto. Nei prossimi giorni arriverà dall’Oceano Atlantico l’uragano Lorenzo, uno dei più terribili di sempre, che si avvicinerà pericolosamente all‘Italia, toccando Irlanda e Regno Unito. Non sono ancora chiari i rischi per la nostra Penisola, ma con ogni probabilità il Paese sarà colpito da un’ondata di temporali e maltempo e da un ulteriore calo delle temperature, in particolare al Nord.

