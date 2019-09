DIletta Leotta infiamma Instagram con un incidente ‘hot’: in barca con gli amici, la conduttrice alza troppo la gamba e mostra qualcosa di ‘troppo’.

Diletta Leotta è una delle donne più belle e sexy della tv italiana. Conduttrice e giornalista di successo su DAZN e in radio, è soprattutto una delle più desiderate dal pubblico maschile. Le sue foto super hot infiammano quotidianamente i social, e i fan seguono sempre le sue ‘storie’, in cui posta i suoi allenamenti o momenti delle sue vacanze con ingredienti spesso ‘piccanti’. Nelle ultime ore la conduttrice ha pubblicato dei video in cui è in barca per una serata con amici, ma un incidente ‘hot’ ha reso le immagini virali. Gli shorts della Leotta sono davvero corti e un movimento ‘scomposto’ fa vedere qualcosa di ‘troppo’.

Diletta Leotta in barca: shorts troppo corti, alza la gamba e l’incidente ‘hot’ è inevitabile

Diletta leotta è tornata ufficialmente al lavoro dopo un’estate mervigliosa nella sua Sicilia, in compagnia della famiglia e degli amici di sempre, oltre che del suo nuovo amore, il pugile Daniele Scardina, noto come Toretto. La giornalista però continua a dedicarsi dei momenti di relax in barca quando può e stavolta lo ha fatto di sera, per un’uscita cn alcuni amici. La bella Diletta indossa un vestitino a pantaloncino davvero corto e ogni movimento può farla incorrere in un incidente ‘hot’. Ed è proprio quello che succede nelle sue storie Instagram!

Seduta sul bordo della barca, Diletta si gode il panorama sorridente, ma ad un tratto, forse bagnata da qualche schizzo d’acqua o semplicemente intenta a sistemarsi meglio, alza la gamba e mostra qualcosa di ‘troppo’. Se ne accorgono anche i presenti che la stanno riprendendo, che si lasciano andare ad un ‘oooh’ di ammirazione. Le gambe e il lato B della Leotta sono davvero da urlo, e il video è diventato immediatamente virale tra i suoi numerosissimi fan.

