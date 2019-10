Karina Cascella, ospite della puntata odierna di Pomeriggio Cinque, ha raccontato dettagliatamente il dramma della sua infanzia: ecco le sue parole.

Sono diversi anni che Karina Cascella è in televisione. Il suo debutto è avvenuto tantissimo tempo fa. Quando, con il suo fidanzato dell’epoca, la napoletana decise di partecipare a ‘Vero Amore’, programma di Maria De Filippi su Canale 5. Da quel momento, il suo successo è stato tutto in ascesa. Dapprima tanto amato quanto discussa opinionista di Uomini e Donne. Ed, in seguito, opinionista fissa dei programmi di Barbara D’Urso. Ed affermata influencer. Insomma, Karina è, a tutti gli effetti, un personaggio pubblico. E, come tale, si è sempre raccontata a 360 gradi. In diverse occasioni, la giovane donna ha sempre dichiarato di non aver avuto un’infanzia facile. Ecco. Durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, l’influencer ha avuto modo di poter raccontare dettagliatamente il suo dramma legata a questi anni della sua vita. Ecco quanto dichiara alla padrona di casa.

Pomeriggio Cinque, Karina Cascella racconta il suo dramma dell’infanzia

Non l’abbiamo mai vista così, c’è da ammetterlo. Eppure, Karina Cascella, nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, ha offerto una versione di se davvero inedita. È proprio a Barbara D’Urso che l’ex opinionista di Uomini e Donne ha raccontato il dramma della sua infanzia. In diverse occasioni, come dicevamo precedentemente, l’opinionista aveva dichiarato di non aver vissuto nei migliori dei modi questi anni. Soltanto oggi, però, siamo venuti a conoscenza di tantissimi dettagli di questo suo dramma infantile. Alla bella padrona di casa, la giovane Cascella si è completamente messa a nudo. Raccontando di quanto suo padre, quando era ancora vivo, era davvero violento sia con lei che con sua madre. “Aveva problemi con l’alcool”, confessa Karina. È proprio per questo motivo, stando da quanto si deduce dalle sue parole, che spesso lei e sua madre erano protagoniste di violenze. Un vero e proprio dramma, quindi. Che, all’età di 18 anni, l’ha spinta ad andare via di casa.

