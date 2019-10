Alessia Marcuzzi, il gesto della conduttrice romana verso Simona Ventura nella prima puntata de Le Iene Show ha colpito davvero tutto.

È stata una prima puntata de Le Iene Show davvero emozionante. Proprio questa sera, martedì 1 Ottobre, è andata in onda il primo appuntamento della nuova stagione del programma di Davide Parenti. La prima, come detto più volte, senza Nadia Toffa. La giornalista e iena bresciana scomparsa prematuramente, a causa di un tumore al cervello, il 13 Agosto scorso. È proprio per questo motivo che, come spiegato in un nostro recente articolo, la puntata si è aperta davvero in modo insolito. Nello studio televisivo c’erano più di 100 personaggi del programma che, negli anni passati hanno collaborato con la Toffa, hanno voluto renderle il proprio omaggio. C’era anche Simona Ventura, pensate. Tra l’altro, è stata proprio lei la protagonista di un episodio davvero interessante con la bella Marcuzzi. Ecco di che cosa parliamo.

potrebbe interessarti anche:

Alessia Marcuzzi, quel ‘gesto’ con Simona Ventura colpisce a Le Iene

Con un discorso davvero da brividi, Alessia Marcuzzi ha voluto ricordare Nadia Toffa in questa prima puntata della nuova stagione de Le Iene Show. Dietro di lei c’erano tutte quelle persone che, negli anni scorsi, hanno avuto modo di poter lavorare e collaborare con lei. Certo, c’erano delle assenze. Ma, senza alcun dubbio, delle assenze fisiche, perché con il cuore, coloro che non hanno potuto esserci, vi erano lo stesso con il cuore. Tuttavia, la presenza di Simona Ventura all’interno del ‘cast’ non è passato assolutamente inosservata. E, soprattutto, un particolare ‘gesto’ che la conduttrice romana avrebbe compiuto proprio con la conduttrice della Rai. La Marcuzzi, infatti, conosce molto bene la Ventura. Non a caso, attualmente, è al timone di due programmi televisivi che, in passato, sono stata l’arma vincente di Super Simo. Tra l’altro, nei mesi scorsi, proprio la Ventura si è espressa al riguardo l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Ed, in particolare, sull’affare Riccardo Fogli. Lanciando, quindi, una vera e propria stoccata alla romana. Ebbene. Con la prima puntata de Le Iene, sembra che tutti gli attriti, ammesso che ce ne siano stati, siano stati appianati. Subito dopo il suo discorso, infatti, la Ventura ha abbracciato fortissimo la Marcuzzi.

Per ulteriori news su Alessia Marcuzzi –> clicca qui