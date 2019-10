Alessia Marcuzzi, sapete quanti figli ha? Ecco per voi il loro nome ed i loro papà!

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate nel panorama televisivo italiano. Alta, bionda ed un bellissimo viso è la sua descrizione fisica: il suo carattere è ancor meglio! Pochi giorni fa ha presentato la prima puntata de Le Iene senza Nadia Toffa: la commozione è stata tanta al punto che la presentatrice spesso si è ritrovata a parlare con la voce rotta dal pianto. Ma molti curiosi vogliono sapere qualcosa in più su lei: sapete quanti figli ha? Ecco per voi tutto quello che c’è da sapere!

Quanti figli ha Alessia Marcuzzi? Chi sono, eccoli tutti

Alessia Marcuzzi è nata a Roma nel ’72: della conduttrice è nota non solo la sua carriera televisiva, ma anche le sue storie d’amore che le hanno regalato due splendidi figli. Dalla sua lunga relazione con Simone Inzaghi, ex calciatore ed attuale allenatore, è nato Tommaso, che quest’anno ha compiuto 18 anni. La mamma, in occasione del compleanno dei figlio, ha fatto una meravigliosa dedica su Instagram scrivendo: “Oggi ne compi 18, stai facendo le tue esperienze di studio e di vita un po’ lontano da me e mi manchi tanto, ma la verita’ e’ che non posso che essere piu’ felice e orgogliosa del ragazzo simpatico, dolce, intelligente e gigante che vedo davanti a me stamattina. Noi siamo cresciuti insieme Tommy e tu sei e sarai per sempre l’uomo della mia vita“.

Successivamente dalla relazione con Francesco Facchinetti è nata Mia: la piccola di 7 anni somiglia molto alla mamma.