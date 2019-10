Uomini e Donne, Javier Martinez rompe il silenzio e torna a parlare dell’esperienza come corteggiatore di Sara: il retroscena dopo l’abbandono della tronista.

Javier Martinez si è fatto conoscere dal pubblico di Mediaset prima come tentatore a Temptation island, dove ha legato in maniera molto particolare con Ilaria Teolis, e dopo come corteggiatore a Uomini e Donne, dove si è presentato per conoscere la tronista Sara Tozzi. Tra i due sembrava esserci un’affinità molto ‘particolare’, ma poi la situazione è precipitata. Prima è arrivata in studio una segnalazione su di lui, che ha fatto piangere Sara, spingendola ad eliminarlo. Poi, dopo che Javier è tornato in studio per chiarire la sua situazione e chiedere un’altra possibilità, è stata Sara a fare un passo indietro, abbandonando addirittura il trono, perché pensa ancora al suo ex. Ora Javier è tornato a parlare di lei, svelando un particolare retroscena.

Uomini e Donne, Javier torna a parlare di Sara Tozzi: il particolare retroscena

Javier Martinez è tornato a parlare di Sara Tozzi. Tra il corteggiatore e l’ex tronista sembrava esserci un feeling molto ‘particolare’ e molti già li immaginavano insieme, ma poi le cose sono andate diversamente. Sara ha abbandonato il trono perché ha confessato di pensare ancora al suo ex, e Javier è rimasto sicuramente di stucco dopo questa decisione. Ora il pallavolista di origine argentina ha rotto il silenzio, raccontando alcuni retroscena.

Javier appare molto tranquillo, almeno dal tono in cui risponde alle domande, e ha detto che il suo interesse per Sara era evidente dalle esterne che i due hanno fatto insieme. Poi, alla domanda di un altro follower, Javier ha risposto svelando un inaspettato retroscena.

L’ex corteggiatore ha raccontato di aver cercato Sara anche dopo che lei ha abbandonato il trono, il che conferma il suo interesse nei confronti della ragazza. Come finirà tra i due? Non ci resta che attendere nuovi eventuali sviluppi.

