Nella puntata odierna di Domenica Live, Mercedesz Henger si è sentita male: per Barbara D’urso sono stati degli attimi di vera e propria paura.

Finalmente il momento tanto atteso è arrivato. Dopo le dichiarazioni di Eva Henger su sua figlia Mercedesz e il suo fidanzato Lucas Peracchi a Domenica Live la settimana scorsa, ospite della puntata odierna dello show di Barbara D’Urso è la giovane ragazza. Che, dopo aver espresso la sua opinione al riguardo in alcune recenti Instagram Stories, ha voluto chiudere definitivamente la questione in diretta televisiva. Ecco. La sua intervista, però, non è iniziata nei migliore dei modi. Perché, appena entrata nello studio di Cologno Monzese, la figlia dell’attrice ha iniziato a sentirsi male. Immediata è stata la reazione di Barbara D’Urso che, come una madre, ha cercato di tranquillizzare la giovane Henger. Ma ecco nel minimo dettaglio cosa è accaduto nello specifico.

Mercedesz Henger si sente male a Domenica Live: cos’è accaduto

Come dicevamo quindi, Mercedesz Henger è stata ospite nella puntata odierna di Domenica Live per rispondere alle accuse che, nelle settimane precedenti, sua madre Eva ha lanciato contro di lei e contro il suo fidanzato Lucas Peracchi. L’ex attrice, infatti, non solo ha dichiarato che l’ex tronista di Uomini e Donne ha, in diverse occasioni, usato la violenza contro sua figlia, ma ha anche aggiunto che, proprio a causa sua, non ha più rapporti con la giovane ragazza. Insomma, delle dichiarazioni davvero forti. Alle quali, come dicevamo precedentemente, Mercedesz ha già risposto su Instagram. Ma non è finita qui. Perché, nella puntata di oggi del programma, la figlia dell’attrice ha voluto ribadire la sua versione dei fatti. Soltanto che, ancora prima di iniziare la sua intervista, la Henger si è sentita male. Infatti, visibilmente provata, ha detto a Barbara D’urso di avere un attacco panico. Encomiabile è stata la reazione della conduttrice. Che, con un istinto materno, ha cercato, in tutti i modi, di tranquillizzare Mercedesz.

