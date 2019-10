Teresa Langella e Andrea Dal Corso aspettano un bambino? La conferma arriva direttamente dall’ex tronista, che svela tutto su Instagram.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono senza dubbio una delle coppie più amate tra quelle nate nell’ultima stagione di Uomini e Donne. I due, che si sono fidanzati al di fuori del programma dopo l’iniziale rifiuto dell’ex corteggiatore, sono felici e innamorati, e lo dimostrano anche sui social, con dediche e dolci momenti di coppia. E non è tutto. I due hanno recentemente annunciato di stare cercando casa a Milano per cominciare una convivenza. Tutto va per il meglio, dunque, tra lavoro e vita privata. Ma ora una nuova voce sulla coppia sta prendendo sempre più piede: i due aspettano un bambino? La verità arriva direttamente da Teresa, che svela tutto sul suo profilo Instagram.

Teresa Langella aspetta un bambino da Andrea Dal Corso? Lei svela tutto su Instagram

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono sempre più felici e innamorati, e presto andranno a convivere a Milano. I due si scambiano spesso e volentieri dolci dediche sui social, dicendo di voler trascorrere tutta la vita insieme. Ecco perché ha cominciato a prendere piede la voce di un’eventuale gravidanza di Teresa. I fan sarebbero felicissimi di ricevere una così bella notizia. Del resto, i diretti interessati non hanno mai fatto mistero di voler creare una famiglia insieme, quindi la notizia non sarebbe poi così tanto inaspettata.

Ma Teresa è davvero incinta di Andrea? La verità è che i due ragazzi non aspettano un bambino, anche se nei loro progetti sembra esserci anche questa idea. I fan, però, dovranno aspettare ancora un po’ per vedere un ‘piccolo Dal Corso’. La conferma della ‘non gravidanza’ arriva direttamente da Teresa, che ha pubblicato una storia Instagram molto eloquente, mostrando la sua pancia piatta davanti allo specchio e specificando di non essere incinta. Almeno per ora…

