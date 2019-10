Nuova puntata con Stasera tutto è Possibile, Stefano De Martino è protagonista di una divertente gag con Biagio Izzo: cos’è successo.

Se sulle reti Mediaset sta andando in onda una nuova puntata di Tempation Island Vip, sulle reti Rai, invece, sta andando in onda una nuova puntata di Stasera tutto è Possibile, il game show condotto per la prima volta in assoluto da Stefano De Martino. Ogni settimana, nonostante la spietata concorrenza, il ballerino napoletano riesce a conquistare sempre più consensi. E, senza alcun dubbio, anche l’appuntamento di questa sera avrà registrato un successo davvero inaudito. Merito, ovviamente, delle divertenti prove a cui hanno deciso di sottoporsi, in questa nuova puntata, tutti gli ospiti presenti in puntata. Ma non solo. Perché, ancor prima di iniziare l’appuntamento, Stefano è stato protagonista di una gag davvero incredibile con Biagio Izzo. Ecco cosa è accaduto.

Stefano De Martino, simpatica gag con Biagio Izzo: cos’è accaduto

Come tutte le altre, anche la puntata di questa sera di Stasera tutto è Possibile sta regalando dei momenti davvero esilaranti. Sin dal primo istante, sia chiaro. Ebbene si. Perché, subito dopo l’entrata nel programma di tutti gli ospiti di questa serata, Stefano De Martino è stato protagonista di un simpatica e divertente gag con Biagio Izzo. La puntata di questa sera, lunedì 7 Ottobre, è dedicata all’amore. Ed è proprio in merito a questo tema che si è verificato l’esilarante siparietto. Il comico napoletano è, infatti, entrato nello studio televisivo della Rai di Napoli e dichiara di essere stato colpito dalla freccia di Cupido. E, quindi, di essersi innamorato di Belen. “Io amo Belen”, dice Biagio Izzo. Immediata è stata la reazione di Stefano. Che, appena sentito il nome di sua moglie, ha esclamato: “In bocca al lupo”. Un episodio che non sarà, senza alcun dubbio, passato inosservato. Ma l’argentina se ne sarà accorta?

